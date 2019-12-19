СМИ: «Мажор-4» выйдет в 2021 году

Съемки продолжения стартовали 6 июня. Зрители увидят две истории: одна — полный метр, вторая — восемь серий. Полный метр уже готов, а работа над сериями переносится на 2020 год. Премьера пройдет в 2021 году.

«История интересная, я уже прочитал. Клевая. Больше ничего сказать не могу», — рассказал Павел Прилучный.

Сценарий написали Сергей Калужанов и Олег Маловичко. Режиссеры — Николай Булыгин и Максим Полынский.

Имена актеров не разглашаются, но точно известно, что в новом сезоне не будет Дениса Шведова. Его персонажа, опера Данилу Королева, расстреляли еще во втором сезоне. По признанию актера, сценаристы думали воскресить героя, но «продюсеры решили сэкономить». Также вероятно, к «Мажору» больше не присоединится Карина Разумовская. В конце третьего сезона ее героиня, окровавленная, лежала на полу. Ей в спину попала пуля. Также актриса в августе впервые стала мамой и у нее плотный график в театре.

Сюжет четвертого сезона пока тоже держится в тайне. Поэтому поклонникам приходится фантазировать. Самой безумной версией считается, что все произошедшее в заключительной серии третьего сезона — плод воображении Кати. А, значит, Игорь и Вика живы, а Фишер воскреснет и сбежит.