СМИ: Людмила Артемьева появится в седьмом сезоне «Сватов»

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» закончились в Грузии. Несмотря на то, что на съемочной площадке не было актрисы Людмилы Артемьевой, в новых сериях популярного сериала она появится. Об этом сообщило издание «Собеседник» со ссылкой на представителя съемочной группы.

Прошлый сезон «Сватов» вышел на экраны в 2013 году. С тех пор продолжались съемки заключительного сезона. Сначала помешала сложная политическая ситуация на Украине, потом вмешалась пандемия. Для съемки финальных серий выбрали Грузию.

По словам Федора Добронравова, прощаться с проектом для него очень тяжело.

«Слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец», — поделился он. При этом Добронравов не исключил, что, возможно, настанет время, когда «Сваты» снова соберутся вместе. Но для этого необходимо, чтобы наконец пандемия закончилась. Съемочная группа поменяла множество локаций для съемок, что оказалось очень тяжело.

На вопрос журналистов, что будет с четой Ковалевых, которых играли Анатолий Васильев и Людмила Артемьева, участники съемок пояснили, что артисту просто надоели съемки каждое лето, поэтому его герой по сценарию умер.

Людмила Артемьева появится в нескольких сериях финального сезона. «Она снималась еще в 2017 году, а затем ушла из проекта, но зрители не заметят ее отсутствия», — пояснили собеседники. Финальные серии сериала «Сваты» выйдут на телеэкраны уже этой осенью.