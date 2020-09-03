СМИ: Коронавирус обнаружили у Роберта Паттинсона. Съемки «Бэтмена» остановили

Компания Warner Bros., которая занимается новым проектом подтвердила, что один из участников съемок сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас зараженный находится в изоляции, как того требуют протоколы. Съемки фильма остановили на неопределенный срок. Имени зараженного в компании не назвали. Информацию о том, что заболел именно Паттинсон подтвердил журналистам осведомленный источник.

Официальный представитель актера на просьбу прокомментировать эту информацию не ответил. Это уже вторая остановка съемок нового фильма о «Бэтмене». В первый раз работу прервали в марте после введения карантина.

Всего на площадке группа провела семь недель. По графику им нужно закончить съемки в течении трех месяцев. Ранее режиссер картины Мэтт Ривз заявил, что ему удалось отснять только треть будущей картины.

Сюжет нового фильма рассказывает о жизни Брюса Уэйна через год после того, как он стал Бэтменом. Герой расследует серию убийств, связанных с его семьей. Через расследования он узнает историю Готэма и открывает для себя мир коррупции, которая проросла сквозь весь город.

Зрители увидят в картине Загадочника в исполнении Пола Дано, Зои Кравиц, которая станет Женщиной-кошкой и Колина Фаррелла в роли Пингвина. Выход фильма запланирован на 30 сентября 2021 года.