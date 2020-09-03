facebook_pixel
    03 сентября 2020, 23:46

    СМИ: Коронавирус обнаружили у Роберта Паттинсона. Съемки «Бэтмена» остановили

    Анатолий Минкин

    Положительный тест на коронавирус сдал голливудский актер Роберт Паттинсон. По этой причине съемки над новым фильмом «Бэтмен» остановили всего через несколько недель после возобновления работы. Об этом сообщило издание Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

    Компания Warner Bros., которая занимается новым проектом подтвердила, что один из участников съемок сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас зараженный находится в изоляции, как того требуют протоколы. Съемки фильма остановили на неопределенный срок. Имени зараженного в компании не назвали. Информацию о том, что заболел именно Паттинсон подтвердил журналистам осведомленный источник.

    Официальный представитель актера на просьбу прокомментировать эту информацию не ответил. Это уже вторая остановка съемок нового фильма о «Бэтмене». В первый раз работу прервали в марте после введения карантина.

    Всего на площадке группа провела семь недель. По графику им нужно закончить съемки в течении трех месяцев. Ранее режиссер картины Мэтт Ривз заявил, что ему удалось отснять только треть будущей картины.

    Сюжет нового фильма рассказывает о жизни Брюса Уэйна через год после того, как он стал Бэтменом. Герой расследует серию убийств, связанных с его семьей. Через расследования он узнает историю Готэма и открывает для себя мир коррупции, которая проросла сквозь весь город.

    Зрители увидят в картине Загадочника в исполнении Пола Дано, Зои Кравиц, которая станет Женщиной-кошкой и Колина Фаррелла в роли Пингвина. Выход фильма запланирован на 30 сентября 2021 года.

    Новости SMI.FM