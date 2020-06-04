СМИ: камео Стэна Ли намерены заменить Дэдпулом

«В Marvel рассматривают Дэдпула, чтобы у него были небольшие эпизоды в фильмах кинокомпании после того, как выйдет „Дэдпул 3“», — поделился инсайдер.

По данным информагентства, Стэн Ли также будет появляться в блокбастерах студии, но в необычном виде. Его портрет можно будет увидеть на картине или плакате на заднем фоне.

Ранее стало известно, что компания Apple решила помочь Мартину Скорсезе с его новым фильмом «Убийцы лунного цветка». Режиссеру выделят 225 миллионов долларов.

В съемках примут участие актеры, которые много работали со Скорсезе в прошлом — Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. В основу картины лег одноименный роман Дэвида Гранна, основанный на реальных событиях. Речь идет об убийстве индейцев племени осейдж в 1920-х годах в Оклахоме.