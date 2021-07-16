СМИ: HBO запланировал снять еще два сериала по мотивам «Игры престолов»

Стриминговая платформа HBO Max планирует создать еще два анимационных сериала по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что действие одного из будущих сериалов может проходить в Золотой Империи И Ти. Ранее на экране эти территории не показывали. Хотя по сюжету именно эти земли являются одними из старейших. Джордж Мартин рассказывал, что на их описание его вдохновили истории о Древнем Китае.

Пока в самой компании HBO Max не комментируют планы о создании новых проектов. Но в целом платформа старается выпускать все больше такого контента. Недавно на ней вышел анимационный сериал о Бэтмене.

Первый сезон знаменитой «Игры престолов» вышел в 2011 году. Киносага стала одним из самых дорогих проектов за всю историю телевидения в США. Как сообщает пресса, съемки последнего сезона стоили больше 90 миллионов долларов. Сериал приобрел большую популярность во многих странах, он завоевал большое число наград. Среди них — десятки премий Emmy, а это самая престижная мировая награда за работы в области телевидения.

Американские СМИ сообщают, что Джордж Мартин не ограничивается только своей сагой. Недавно он принял участие в съемках нового сериала «Темные ветра», который рассказывает о криминальной истории полувековой давности на юго-западе Америки.