СМИ: Градского госпитализировали с подозрением на инсульт

Российского певца Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным канала, артисту стало плохо дома.

Источник РЕН ТВ уточнил, что сейчас 72-летний композитор находится в одной из клиник в Москве и получает необходимую медицинскую помощь. Представители Градского на данные СМИ пока не отреагировали.

По данным Telegram-канала «112», несколько дней назад он уже жаловался на плохое самочувствие, но тогда обошлось без необходимости ложиться в больницу.

Сейчас музыкант руководит театром «Градский Холл» и является одним из наставников в шоу «Голос» на Первом канале. Артист является мультиинструменталистом, пишет музыку и стихи. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста РФ, а через два года стал народным артистом РФ.