СМИ: главный режиссер покинул театр имени Горького в Пермском крае

По данным источника, причиной стал «внутренний конфликт», который произошел между Андреевым и директором театра Анатолием Четиным.

«Между Андреевым и Четиным уже давно зрело недопонимание. Четин считал, что как режиссер Андреев себя изжил — значимых постановок нет, а коллектив в творческом плане „топчется на месте“, поэтому предложил ему уволиться», — рассказал инсайдер.

Отмечается, что ситуацию усугубил коронавирус. В период самоизоляции актеры остались без репетиций. Часть театральной труппы отказалась дальше работать с Андреевым. Другая часть сотрудников театра поддержала его.

В беседе с журналистами Четин подтвердил, что у режиссера «были какие-то были недопонимания с руководством театра и артистами». Информацию о разногласиях с Андреевым он опроверг.