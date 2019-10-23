СМИ: глава Marvel TV покинет компанию

В Marvel Television Лоуб работает с 2010 года. Официально он сообщит об уходе в конце ноября, рассказали собеседники The Hollywood Reporter.

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В Marvel не стали комментировать новости об отставке главы своего телевизионного подразделения.

Однако ранее стало известно о повышении Кевина Файги. Помимо производства полнометражных фильмов он будет отвечать и за проекты Marvel, созданные для телевидения.

Под руководством Лоуба Marvel выпустила популярные сериалы, среди которых «Агенты „Щ.И.Т.“», «Сорвиголова» и «Джессика Джонс».

Также он запустил в производство четыре мультсериала для онлайн-кинотеатра Hulu.