  • СМИ: глава Marvel TV покинет компанию

    23 октября 2019, 01:45

    Кирилл Фролов

    Руководитель Marvel Television Джеф Лоуб в ближайшие недели покинет эту должность, рассказали источники журнала Variety. По их данным, Лоуб обсуждает предложения других студий. До работы в Marvel он продюсировал сериалы «Остаться в живых», «Тайны Смолвиля» и «Герои», а также создавал истории для комиксов.
    СМИ: глава Marvel TV покинет компанию

    В Marvel Television Лоуб работает с 2010 года. Официально он сообщит об уходе в конце ноября, рассказали собеседники The Hollywood Reporter.

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    В Marvel не стали комментировать новости об отставке главы своего телевизионного подразделения.

    Однако ранее стало известно о повышении Кевина Файги. Помимо производства полнометражных фильмов он будет отвечать и за проекты Marvel, созданные для телевидения.

    Под руководством Лоуба Marvel выпустила популярные сериалы, среди которых «Агенты „Щ.И.Т.“», «Сорвиголова» и «Джессика Джонс».

    Также он запустил в производство четыре мультсериала для онлайн-кинотеатра Hulu.