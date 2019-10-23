СМИ: глава Marvel TV покинет компанию
Руководитель Marvel Television Джеф Лоуб в ближайшие недели покинет эту должность, рассказали источники журнала Variety. По их данным, Лоуб обсуждает предложения других студий. До работы в Marvel он продюсировал сериалы «Остаться в живых», «Тайны Смолвиля» и «Герои», а также создавал истории для комиксов.
В Marvel Television Лоуб работает с 2010 года. Официально он сообщит об уходе в конце ноября, рассказали собеседники The Hollywood Reporter.
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В Marvel не стали комментировать новости об отставке главы своего телевизионного подразделения.
Однако ранее стало известно о повышении Кевина Файги. Помимо производства полнометражных фильмов он будет отвечать и за проекты Marvel, созданные для телевидения.
Под руководством Лоуба Marvel выпустила популярные сериалы, среди которых «Агенты „Щ.И.Т.“», «Сорвиголова» и «Джессика Джонс».
Также он запустил в производство четыре мультсериала для онлайн-кинотеатра Hulu.