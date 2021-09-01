СМИ: Галь Гадот сыграет чудо-женщину в новом фильме «Флэш»

Модель Галь Гадот появится в роли Чудо-женщине в фильме про супергероя Флэша от режиссера Андреса Мускетти. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сейчас артистка находится на съемках студии Warner Bros. в Лондоне. По данным источник, вместе с ней в фильме сыграет Бен Аффлек в роли Бэтмэна. Он скоро тоже прибудет в Великобританию.

Главную роль в фильме исполнит Эзра Миллер. Сценаристом стала Кристина Ходсон. Премьера планируется в ноябре следующего года.