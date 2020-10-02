СМИ: Гай Ричи превратит «Джентльменов» в сериал
Планы британского режиссера раскрыл журнал Deadline. Ричи намерен снимать сериал на базе американской студии Miramax.
«Мы взволнованы возможностью адаптировать фильм „Джентльмены“ под телевидение», — сказал глава Miramax TV Марк Хельвиг. Гая Ричи он назвал одним из самых ярких кинематографистов современности.
Ричи выступит режиссером и сценаристом проекта. Вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, сотрудничавшими при съемках полнометражной версии комедии, британец возьмет на себя и обязанности исполнительного продюсера ленты.
По данным журнала, «Джентльмены» изначально задумывались именно как сериал. Потом было решено сделать фильм полнометражным.
В прокат картина Гая Ричи вышла 13 февраля. В ней рассказали историю талантливого выпускника Оксфорда Микки Пирсона, который придумал способ обогатиться за счет обедневших аристократов Великобритании.
Главные роли в «Джентльменах» исполнили Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие.