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    22 октября 2020, 21:33

    СМИ: Джаред Лето снова перевоплотится в Джокера

    Артур Блянихов

    В новом проекте режиссера Зака Снайдера «Лига справедливости» актер Джаред Лето вернется к роли Джокера. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, «Лига справедливости» будет представлять собой небольшой сериал. Съемочная группа уже приступила к работе. Среди других участников проекта значится Бен Аффлек, который играл Бэтмена.

    Уточняется, что четыре года назад состоялась премьера боевика «Отряд самоубийц», где Лето предстал в образе Джокера. Новая работа Снайдера станет приквелом.