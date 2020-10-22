СМИ: Джаред Лето снова перевоплотится в Джокера
В новом проекте режиссера Зака Снайдера «Лига справедливости» актер Джаред Лето вернется к роли Джокера. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, «Лига справедливости» будет представлять собой небольшой сериал. Съемочная группа уже приступила к работе. Среди других участников проекта значится Бен Аффлек, который играл Бэтмена.
Уточняется, что четыре года назад состоялась премьера боевика «Отряд самоубийц», где Лето предстал в образе Джокера. Новая работа Снайдера станет приквелом.