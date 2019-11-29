СМИ: Дауни-младший вновь сыграет «Железного человека» в «Черной вдове»

«Железный человек» вернется в фильме «Черная вдова» — трейлер Подробнее

По данным издания, актер предстанет в полюбившемся образе «Железного человека» Тони Старка. В подтверждении этого пользователи поделились скриншотом из еще не вышедшего трейлера «Черной вдовы». На изображении действительно можно заметить человека, который похож на Дауни-младшего. Отмечается, что первый официальный трейлер картины ожидается уже в конце этого года. Премьера самого боевика намечена на апрель 2020 года.