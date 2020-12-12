Смешно ли шутят люди старше 45? Сценарист «Вечернего Урганта» Костя Анисимов оценил «взрослый стендап»

Ведущий смотрел номера и параллельно комментировал: «О, а это забавно», «артистично», «душка, супер, молодец, офигенно». Одному мужчине он сказал, что у него больно женский смех.

Кому-то Анисимов рекомендовал включать побольше эмоций, а то иногда участник выдает полторы эмоции.

Вот так выглядело резюме по первому участнику: «Ух, Владимир, вы знаете, у меня такое ощущение, что поговорил с трудовиком. Владимир классно выглядит — это круто. Но Владимира выдает уровень шуток, скажем так, третий эшелон материала из „Уральских пельменей“».

По мнению комика, участнику не хватило плотности юмора. Он посмотрел стендап, но спустя полторы-две минуты не смог воспроизвести ни одной шутки. «Вот вообще ноль. Я не запомнил ни одной шутки», — отметил Анисимов.

Тем не менее ведущий не всегда понимал, почему зал не реагирует на шутки. «В зале какая-то тишина, черт его знает, кого туда нагнали. Может, там просто сидят какие-то случайные люди», — подумал он.

Выступление второй участницы намного легче смотрелось, потому что Татьяна обладает классной энергетикой, заявил комик. К тому же женщина придумала шутку на основании личной истории. В связи с этим Анисимов дал совет писать про себя, потому что в России не так много стендаперов, которые работали на атомной электростанции.

Анисимов считает прикольным, когда «старый говорит про старого». Однако он не оценил, когда взрослый человек упоминает молодежные словечки: «А пускай старый человек скажет: „Моргенштерн“ — нет».

Комик посоветовал не волноваться на сцене, в противном случае многие потенциально смешные вещи застрянут внутри.

Анисимов также напомнил, что, вообще, такое юмор и почему мы смеемся. Это животный инстинкт, нам страшно, неожиданность. А это то же самое, что и страх.

Ведущий не сомневается, что все эти участники доживут до пенсионного возраста. «Мне нравится, что вы бодрые, классные, не зашоренные старые дядьки и тетки. Вы открыли для себя стендап, вы открыли для себя нас», — подытожил Анисимов.