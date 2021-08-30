«Смешарики» прошли путь от детского мультсериала до пособия по философии

Год назад не стало Анатолия Прохорова — создателя мультсериала «Смешарики». NEWS.ru рассказали, как сериал, задумывавшийся обычным детским мультфильмом, стал поднимать серьезные философские и социальные проблемы.

Первая серия «Смешариков» вышла в 2004 году. Всего в основном сериале — 240 серий. На первый взгляд это обычные сказки для детей с забавными персонажами, однако на самом деле в сериале поднимаются серьезные проблемы — доступным для дошкольников языком.

Например, одной из самых известных серий стала серия «Смысл жизни». В ней персонаж Бараш задается вопросом «Какой смысл быть?». Вместе с Кар-Карычем они пытаются отыскать некую Кузинатру, которая знает все обо всем. По ходу серии Бараш понимает, что на вопрос о смысле жизни невозможно найти однозначного ответа, отсылая зрителей к философии экзистенциализма.

В других сериях персонажи рассуждают о пользе и вреде одиночества, о смысле творчества и даже о религии. Поднимается и тема патриархата — в сериях с персонажем Нюшей, которая вечно ждет своего принца.

В «Смешариках» нет полностью отрицательных персонажей — сериал учит детей не делить мир на черное и белое, показывая, что не существует абсолютного зла, также как и абсолютного добра.

Благодаря глубоким идеям, разбавленным юмором и простой рисовкой, сериал завоевал популярность как у детей, так и у взрослых.