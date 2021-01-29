Смерть Ланового назвали «громадной потерей» в Гильдии актеров кино

Она отметила, что Лановой был одним из самых талантливых артистов театра и кино.

«Но прежде всего сегодня утром почему-то думаешь о том, что 9 Мая, когда пойдет наш знаменитый человеческий, сердечный полк по улицам Москвы, впереди не будет Василия Ланового… Это громадная потеря», — подчеркнула Гущина.

Она пожелала актеру светлой памяти, назвав его «великим гражданином, великим артистом».

В среду, 28 января, Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. В этот день его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.