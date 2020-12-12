facebook_pixel
    12 декабря 2020, 12:39

    Смерть Гафта огорошила Садальского. Он не смог произнести ни слова

    Андрей Иванов

    Актер Станислав Садальский не смог прокомментировать смерть Валентина Гафта — настолько его шокировала печальная новость. Он узнал об уходе своего старшего коллеги от корреспондента Nation News.
    Смерть Гафта огорошила Садальского. Он не смог произнести ни слова

    «Я не готов комментировать… Спасибо, что сказали. Я не могу, я огорошен», — сказал Садальский.

    Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Свой 85-й день рождения от отметил в сентябре. В прошлом году у актера был инсульт. Он так и не смог оправиться после него. Его жена Ольга Остроумова рассказала, что муж скончался от последствий нарушения мозгового кровообращения.

    Гафт попал в больницу в августе 2019 года. Тогда никакой информации о его диагнозе не было. Весной 2020 года Остроумова сообщила, что актер пошел на поправку. Прощание с Гафтом пройдет во вторник, 15 декабря, в театре «Современник». В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.