Смерть Гафта огорошила Садальского. Он не смог произнести ни слова

«Я не готов комментировать… Спасибо, что сказали. Я не могу, я огорошен», — сказал Садальский.

Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Свой 85-й день рождения от отметил в сентябре. В прошлом году у актера был инсульт. Он так и не смог оправиться после него. Его жена Ольга Остроумова рассказала, что муж скончался от последствий нарушения мозгового кровообращения.

Гафт попал в больницу в августе 2019 года. Тогда никакой информации о его диагнозе не было. Весной 2020 года Остроумова сообщила, что актер пошел на поправку. Прощание с Гафтом пройдет во вторник, 15 декабря, в театре «Современник». В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.