«Джокер» собрал в России более миллиарда рублей Подробнее

Какое бы мнение каждый из зрителей ни сложил о фильме «Джокер», нельзя отрицать, что лента привлекла всеобщее внимание, вызвав дискуссию о злодеях, обществе, насилии и свободе слова в кинематографе.

Оказывается, актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль, создавал свой узнаваемый смех на основе видеороликов, на которых были люди, страдающие от психиатрических заболеваний, в частности, от патологического смеха. Это было сделано намеренно, чтобы зрители не смогли идентифицировать себя с персонажем.

Причем их было три разных вида — «Скорбный», «Свойский парень» и «Настоящая радость». Каждый из них соответсвовал определенной стадии «становления» личности персонажа.

Из-за роли Фениксу пришлось сесть на изнурительную диету. Он обратился к тому же доктору, который помогал ему похудеть после фильма «Мастер» 2012 года. После съемок в «Джокере» актер набрал 25 фунтов (чуть больше 11 килограммов).

Многие актеры, играя отрицательных героев, психопатов или убийц, обращаются к «темным сторонам» своей души. Актер признался, что у него такого опыта не было.

Танец в ванной не придумывался и не репетировался. Это была чистая импровизация Хоакина Феникса. Кстати, пластику для своего персонажа он подглядел у знаменитых звезд немного кино: Рэя Болджера и Бастера Китона.

Источник фото: КиноПоиск

«Джокер» вошел в десятку самых рейтинговых фильмов за всю историю кинематографа. Его «соседями» стали «Криминальное чтиво», «Побег из Шоушенка» и первые две части «Крестного отца».

«Я думаю, „Джокера“ таким мощным фильмом делает идея, что такой персонаж существует и в нашем обществе», — заметил британский кинокритик и подкастер Маккинни.

Он также выразил мнение о том, почему многие считают ленту крайне противоречивой.

«Я думаю, что Джокер считается спорным из-за того, что это мейнстрим. Если бы это был фильм о случайном, оригинальном персонаже, я не думаю, что люди говорили бы об этом», — заявил кинокритик.

События фильма происходят в 1981 году. Это принципиальное решение сценаристов. Режиссер Тодд Филлипс пояснил, что это было сделано с целью уберечь фильм от сопоставлений с расширенной вселенной DC.

После премьерного показа в Венеции зрители аплодировали ленте в течение восьми минут.

Источник фото: КиноПоиск

Лестница «Джокера» появилась на картах Google. Поклонники фильма разместили этот объект в категории «Места религиозного назначения».

Pornhub сообщил, с что с момента выхода фильма в начале октября 2019 года, посетители сайта сделали 741 тысячу запросов по тегу «Джокер».

Роберт Де Ниро — любимый американский актер Феникса, но на съемочной площадке они почти не общались, так как оба имеют примерно одинаковый подход к «погружению» в образ, и молоть языками времени не было.

В реальной жизни Государственный госпиталь Аркхэма — здание пристройки к Бруклинскому военному терминалу. Оно действительно выглядит достаточно монументально, но не так зловеще, как в кино.