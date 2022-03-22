«Служебный роман» Рязанова выпустят в повторный прокат

На большой экран вернут лирическую комедию Эльдара Рязанова «Служебный роман». Через 45 лет после релиза фильм покажут с улучшенным качеством изображения и звука.

В кинотеатрах «Служебный роман» появится с 24 марта, сообщили в пресс-службе «Мосфильма». Вместе с ним зрителю впервые представят документальную ленту «Как создавался шедевр» о создании комедии.

История холостяка Анатолия Новосельцева впервые появилась в кинотеатрах в 1977 году. В карьере Эльдара Рязанова «Служебный роман» стал самым кассовым фильмом, который только за первый год посмотрели более 58 миллионов человек.

Основой для киноленты стала пьеса «Сослуживцы». Эльдар Рязанов и Брагинский написали ее в 1971 году. Главные роли в «Служебном романе» сыграли Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова и другие.