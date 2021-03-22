Службы не прекратят проводить в Петропавловском соборе Петербурга

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что в Петропавловском соборе не прекратят проводить службы, написал сайт «Петербургский дневник».

Он напомнил, что регулярные службы проходят в соборе с 2009 года. Между музеем и Санкт-Петербургской митрополией РПЦ заключен договор, определяющий их количество и продолжительность.

«Такое сбалансированное сотрудничество позволяет совмещать в соборе церковно-приходскую жизнь с работой музея по приему туристов. Нет необходимости нарушать это сложившееся равновесие», — пояснил Кириллов.

Новый руководитель Государственного музея истории Петербурга назначен в январе 2021 года. Александра Колякина на посту сменил Владимир Кириллов, который раньше был вице-губернатором города.