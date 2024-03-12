12 марта 2024, 10:55
Служба по делам архивов: в ЯНАО стартовала «Архивная декада», посвященная документальному наследию
«Архивная декада» стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил «Ямал 1» со ссылкой на службу по делам архивов региона.
В рамках программы специалисты проведут около 90 мероприятий. Так, местные жители смогут посетить историко-документальную выставку и различные мастер-классы.
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Основная задача проекта — рассказать о роли архивов в сохранении документального наследия ЯНАО, добавил RT.
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