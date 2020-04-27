По данным издания, в основе сериала, снятого по мотивам одноименного романа Гузели Яхиной, история татарской крестьянки в исполнении Чулпан Хаматовой. Ее супруга убивают красногвардейцы, а саму женщину отправляют в Сибирь.

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заметил, что ситуация с сериалом довольно сложна. По его мнению, в фильме действительно есть преувеличения.

«Это тот случай, когда „полуправда хуже лжи“. Оснований для снятия фильма с проката я не вижу. К нему надо относиться как к творческой работе. Антураж, костюмы и многие реалии в фильме присутствуют», — обратил внимание законодатель.

Он выразил сожаление, что зачастую в тех или иных работах творческие моменты равняются с исторической реальностью.

В свою очередь коллега Шолохова по Комитету Ольга Казакова призналась, что не видела сериал.

«Считаю, что любой спор вокруг фильма является дополнительной рекламой. Даже отрицательные отзывы критиков и экспертов дают увеличение зрительского интереса. Мы это знаем по предыдущим подобным ситуациям вокруг картин», — напомнила парламентарий.