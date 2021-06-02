Слово «бандеровец» вернулось в субтитры фильма «Брат-2» на Netflix

Стриминговый сервис Netflix исправил английский перевод слова «бандеровец» в российском фильме «Брат-2» после шквала критики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной рады Александра Устинова.

Украинцев покоробило то, что в субтитрах к фильму на Netflix слово «бандеровец» перевели на английский как ukrainian nazi collaborator («украинский нацистский коллаборационист»).

Устинова рассказала, что исправить перевод помог украинский программист, работающий в американской компании. Теперь слово «бандеровец» переводится как banderite.

Фильмы «Брат» и «Брат-2» стали доступны на Netflix после того, как американский стриминговый сервис приобрел права у российской киностудии СТВ. Эти картины Алексея Балабанова стали самыми старыми отечественными лентами, которые можно посмотреть на Neflix. Прежде сервис покупал права только на современные проекты, такие, например, как сериал «Эпидемия».

О том, какое звучание обрели русские фразы из фильма «Брат-2» в переводе на Neflix, можно узнать из обзора «360».