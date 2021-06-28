«Слитое» фото подтвердило начало съемок «Джона Уика 4» с Киану Ривзом

Актер Шамир Андерсон «слил» в Instagram фотографию со съемочной площадки боевика «Джон Уик 4». Так он подтвердил, что работы над картиной начались.

По планам создателей, фильм выйдет в прокат 26 мая 2022 года. Главную роль исполнит любимец публики по всему миру Киану Ривз. Кроме него, в картине заняты Иэн Макшейн, известный зрителям по предыдущим частям «Джона Уика», а также Донни Йен, Хироюки Санада. Также во франшизе снимется известная японско-британская исполнительница Рина Саваяма. В кресле режиссера по традиции Чад Стахелски, который ответственен за предыдущие части «Джона Уика».

Однако сам автор произведения Дерек Колстад принимать участия в создании четвертой серии не стал. Он ранее заявил, что больше не имеет отношения к развитию франшизы, причем уточнил, что это было не его решение.