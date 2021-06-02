Слащева объяснила, почему снимают ремейки «Простоквашино» и «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» снимает не продолжения советских мультиков, а полноценные ремейки, сохраняя основную идею. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ-2021 рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Новое Простоквашино» — это не продолжение, а фактически ремейк, отметила Слащева.

«Появился актуальный язык, шутки, киношный, музыкальный язык. Там современная музыка, написанная современными композиторами. Большинству людей кажется, что это старая музыка и была в старом «Простоквашино», но это не так.

То, что мы делаем сейчас «Ну, погоди», — это рождается в муках. Это очень тяжело, очень сложно. Но это совсем ребут. Это более далеко от оригинала, чем ремейк», — отметила она.

Слащева объяснила, почему и Disney, и «Союзмультфильм» снимают ремейки старых мультфильмов. По ее словам, это не от скудности идей. И большинство проектов, над которыми сейчас работает студия — абсолютно новые и оригинальные, которые создаются с нуля.

«Но есть запрос общества — современных взрослых, на то, чтобы их дети тоже приобщились к тем героям, которых они любили. Чтобы было интересно смотреть вместе. Вместе обсуждать, как происходит с «Новым Простоквашино». Вы знаете, 25-30% аудитории — это люди 25-45 лет. 25 — это молодые родители, которые старые «Простоквашино» не видели, а 45 — это те взрослые, которые не отвергают нового», — сказала глава киностудии.

«Союзмультфильм» не планирует создавать отдельную платформу по принципу того же Disney, чтобы выложить там все мультфильмы за разные годы.

«За 30 лет отставания «Союзмультфильма» от Disney, Disney успел создать много проектов. Мы по библиотеке очень сильно отстаем. Наша библиотека датировалась последняя 1985 годом, и новая вся библиотека датируется 2018 годом. В 2018 году мы выпустили новые серии «Простоквашино». У нас 30 лет перерыва, у нас не было продукта, поэтому нам на платформу нечего выложить», — объяснила Слащева.