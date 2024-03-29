Культура 29 марта 2024, 16:31 Скверы у «Ленфильма» назовут именами трех режиссеров киностудии

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Три сквера у «Ленфильма» в Петербурге назовут именами режиссеров, которые работали на киностудии. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на топонимическую комиссию города.

Скверы будут носить имена Виталия Мельникова, Игоря Масленникова и Динары Асановой. Все три зеленые зоны находятся рядом с киностудией. Как добавили СМИ, названия получат скверы, расположенные на Каменноостровском проспекте и Пушкарской улице.

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