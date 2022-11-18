Культура 18 ноября 2022, 20:37 Сквер вдоль Яузы в Москве получит название в честь Туполева

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что сквер вдоль Яузы будет назван в честь авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Сквер находится около главного здания ПАО «Туполев» и идет вдоль набережной, которая также носит имя конструктора.

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Инициатива приурочена к 100-летнему юбилею со дня основания опытно-конструктивного бюро (ОКБ) имени Туполева. Уточняется, что учреждение создало в районе 300 моделей и новых модификаций самолетов.

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