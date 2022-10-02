Сквер финансистов открылся на Суворовском проспекте в Петербурге | 360°

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Сквер финансистов открылся на Суворовском проспекте в Петербурге

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Сквер финансистов с информационным стендом и малой архитектурной формой со счастливым рублем открылся на Суворовском проспекте в Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

На территории сквера завершились работы по благоустройству. Там выложили пешеходные дорожки, установили удобные скамейки и современное освещение, написал «Петроград».

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Территория, где появился сквер, связана с историей Смольнинской центральной сберегательной кассы № 1873, работавшей здесь с начала 1930-х годов. В период блокады города касса продолжала свою работу, как и весь советский период. Некоторое время там находилось одно из отделений Сбербанка.

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