Скульптуры укрыли на зиму в Летнем саду Петербурга | 360°

Культура 25 октября 2022, 22:27 Скульптуры укрыли на зиму в Летнем саду Петербурга

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В Летнем саду специалисты из Русского музея укрыли скульптуры на зимний период. Они обернули их хлопковой тканью и накрыли деревянными футлярами, которые созданы по специальной технологии. Об этом сообщил Piter.tv.

Заместитель гендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина рассказала, что рассматриваются и прочие возможности для защиты скульптур от вандализма.

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По ее словам, футляры из оргстекла создали в начале 70-х годов. Наблюдения шли в течение полутора лет. Иногда эти колпаки приходилось менять, поскольку зимой стекло лопалось от перепада температур.

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«Сами колпаки, которые крепились на металлические конструкции, были очень большими, а оргстекло притягивало пыль. К тому же в морозные дни внутри конструкции появлялись узоры», — обратила внимание Бабина.