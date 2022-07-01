Скульптуру «Мыслитель» Огюста Родена купили на аукционе за 10,7 млн евро

На аукционе Christie’s в Париже была продана скульптура «Мыслитель» французского скульптора Огюста Родена. Ее цена составила более чем 10,7 миллиона евро. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сайт аукционного дома.

Скульптура выполнена из бронзы и изображает мужчину, напряженно размышляющего о насущных проблемах. Это произведение искусства является одним из самых известных и узнаваемых в мире, сообщил сайт «Взгляд».

Эксперты оценивали скульптуру в 10-14 миллионов евро. Всего в мире существует около 20 ее копий, отлитых при жизни Родена, а сам оригинал хранится в музее Родена в Париже.