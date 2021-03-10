Скульптор из ДНР рассказал, какой памятник мог бы стоять в центре Москвы

Художник из ДНР Равиль Акмаев объяснил, почему его памятник погибшим детям Донбасса мог бы быть установлен в Москве, написал портал «Ридус».

Он рассказал, что изначально руководство ДНР выступило с инициативой создания такого монумента. Позже власти отказались от этой идеи. Памятник показался правительству республики слишком жестоким. Однажды к скульптору приходил немецкий журналист. Он заявил, что чиновники никогда не разрешат поставить этот монумент в Донбассе.

Акмаев согласился, что жителям ДНР не нужно напоминать о смерти, когда почти каждый дом, особенно на окраине Донбасса, кричит об этом. Его работа может находиться в столице России, чтобы наводить людей на мысль о том, как зыбко пространство между войной и миром.

Накануне Бэнкси подтвердил авторство граффити на стене тюрьмы в британском Рединге, в которой сидел Оскар Уайльд. Видео с доказательствами опубликовано на сайте художника в Instagram.

Граффити появились на здании тюрьмы в ночь на 1 марта. На высокой кирпичной стене изображен арестант, который совершает побег.