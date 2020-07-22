Скрытое изображение обнаружили под «Натюрмортом» Пикассо

Ученые просветили картину испанского художника «Натюрморт» 1922 года рентгеновскими и инфракрасными лучами и обнаружили, что под верхними слоями краски находится другой рисунок. Там изображены кружка, кувшин и какой-то прямоугольный предмет, который похож на газету, также там увидели нечто похожее на столешницу или сиденье стула.

Напомним, что Пикассо часто закрашивал первичные изображения, но зачастую сохранял какие-то фрагменты в новых рисунках. Позже художник включал их в последующую работу. А здесь же он закрасил первичное изображение белой краской и затем создал совершенно другое.

«Это кажется несколько необычным в практике Пикассо, поскольку он часто рисовал непосредственно поверх более ранних композиций, позволяя лежащим в основе формам просвечивать и влиять на окончательную картину», — заявили исследователи.