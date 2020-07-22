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    22 июля 2020, 15:00

    Скрытое изображение обнаружили под «Натюрмортом» Пикассо

    Анастасия Кременчугская

    Представители Чикагского института искусств провели исследование абстрактной картины художника Пабло Пикассо под названием «Натюрморт». Под ней специалисты обнаружили скрытое изображение. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
    Скрытое изображение обнаружили под «Натюрмортом» Пикассо

    Ученые просветили картину испанского художника «Натюрморт» 1922 года рентгеновскими и инфракрасными лучами и обнаружили, что под верхними слоями краски находится другой рисунок. Там изображены кружка, кувшин и какой-то прямоугольный предмет, который похож на газету, также там увидели нечто похожее на столешницу или сиденье стула.

    Напомним, что Пикассо часто закрашивал первичные изображения, но зачастую сохранял какие-то фрагменты в новых рисунках. Позже художник включал их в последующую работу. А здесь же он закрасил первичное изображение белой краской и затем создал совершенно другое.

    «Это кажется несколько необычным в практике Пикассо, поскольку он часто рисовал непосредственно поверх более ранних композиций, позволяя лежащим в основе формам просвечивать и влиять на окончательную картину», — заявили исследователи.

    Новости SMI.FM