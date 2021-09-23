Скрипачка Сафарьянц объяснила, почему русская классика так популярна во всем мире

Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» стартовал 23 сентября. Художественный руководитель мероприятия, всемирно известная скрипачка Мария Сафарьянц рассказала, почему русская классика столь популярна во всем мире, передали Nation News.

«Итальянцы очень хорошо относятся к нашей музыке. Тепло принимают. Я выступала в Финляндии, в Германии, в Греции и в Америке. Понимаете, как правило, русские музыканты вызывают интерес. Это очень ответственно. Ты представляешь и школу скрипичную, и русских композиторов», — рассказала скрипачка.

Она отметила, что классическая музыка интересна в основном зрелой аудитории, однако в последнее время на концерты стало приходить все больше молодежи. Женщина заявила, что организаторы фестивалей и концертов подходят к созданию программы с большой ответственностью. По ее словам, сейчас музыканты ставят все больше произведений из кинофильмов, а также задействуют в выступлениях современных звезд.