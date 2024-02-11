Культура 11 февраля 2024, 23:20 Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин Заслуженный артист России, тубист Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет Freepik

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Заслуженный российский артист, тубист Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. Новость об этом опубликовало профильное сообщество в соцсети «Вконтакте».

«Ушел из жизни Ларин Юрий Яковлевич. Заслуженный артист России, профессор, преподаватель класса тубы МГК имени Чайковского. Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким», — сказано в публикации.

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Причину смерти музыканта не раскрыли.

Ларин появился на свет в 1940 году в Коломне. В 1962 году он окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу Владимира Щербинина, а через пять лет выпустился из Московской консерватории, в которой занимался у тубиста Алексея Лебедева.

Артист часто концертировал сольно и стал первым исполнителем произведений современных композиторов для тубы. В 1995 году ему присвоили звание Заслуженный артист России.