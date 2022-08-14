Скончался Цвика Пик, певец и тесть Квентина Тарантино

Израильский певец и композитор Цвика Пик скончался на 73-м году жизни. Об этом со ссылкой на газету «Исраэль Хайом» сообщили «Дни.ру».

Сообщается, что артист последние часы своей жизни провел у себя дома в городе Рамат ха-Шарон. Упомянуто также, что в 2018 году он перенес инсульт при полете из Израиля в Лондон.

«Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы», — заявил премьер-министр страны Яир Лапид.

Премьер также выразил соболезнования родным и поклонникам певцы.

Цвика Пик родился 3 октября 1949 года в Польше, напомнили «Дни.ру». Он был рок-певцом, композитором и поэтом, он автор ряда израильских шлягеров. Еще Цвика Пик приходится тестем Квентину Тарантино — его дочь замужем за знаменитым голливудским режиссером.

На этой неделе также скончался поэт-песенник Герман Витке. Автор композиций «Все в твоих руках» для Анжелики Варум и «Делай как я» для Богдана Титомира умер в возрасте 53 лет.