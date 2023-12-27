Культура 27 декабря 2023, 21:28 Скончался сценарист «Доктора Живаго» и «Юрьева дня» Юрий Арабов Сценарист Юрий Арабов скончался на 70-м году жизни РИА «Новости»

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Российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил Союз кинематографистов России.

«Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни», — сказано в сообщении.

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Писатель стал автором сценариев к более чем 30 проектам. Среди его работ — сериал «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Арабов появился на свет 25 октября в 1954 году в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В кинематографе деятель искусств дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека», который вышел на экраны в 1987 году.

Также в 2008 году режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм «Юрьев день», сценарий к которому написал Арабов. Картина стала лауреатом международных кинопремий.