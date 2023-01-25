25 января 2023, 16:15
Скончался создатель «Улицы Сезам» Моррисетт
Sesame Workshop: умер создатель передачи «Улица Сезам» Моррисетт
Соавтор легендарной передачи для детей «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила компания Sesame Workshop в соцсетях.
Ее представители отметили, что Моррисетт оставил «огромное наследие для детей всего мира», и выразили соболезнования родным Моррисетта.
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На новость обратила внимание телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что Ллойд Моррисетт первым придумал и воплотил идею использования телевидения для обучения дошколят.
«Первоначальной идеей шоу была возможность дать детям из неблагополучных семей те же возможности в образовании, что даются детям в семьях из среднего класса. Она и сейчас остается той же — образовательный проект в игровой и юмористической форме», — отметила Собчак.
Она указала на то, что «Улица Сезам», появившаяся в 1969 году, стала самым известным в мире образовательным шоу для детей, и, наверное, каждый смотрел «хотя бы одну серию».
Моррисетт также был одним из основателей Детской телевизионной мастерской.
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