Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев | 360°

Важное 10 сентября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев Умер автор мультиков про Простоквашино Вышегородцев Pixabay

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Автор серии мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев скончался в возрасте 72 лет. В субботу состоялась церемония прощания с художником-мультипликатором, сообщила «Российская газета».

Вышегородцев находился в больнице, он умер от сердечного приступа, написал в социальных сетях шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Церемонию прощания с мультипликатором провели сегодня в морге столичной ГКБ имени Юдина.

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Заслуженный художник России родился 19 июня 1950 года. В числе его работ — мультфильмы «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и другие.

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В прошлом году из жизни ушел создатель мультфильмов про кота Леопольда Константин Романенко. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы в мозге. Ему было 72 года.

Позже на 50-м году жизни скончалась режиссер-мультипликатор «Смешариков» и «Лунтика» Галина Воропай. Она принимала участие в работе над проектами «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик и его друзья» и «Про Федота-стрельца, удалого Молодца».

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