Скончался снявший «Чародеев» и «Приключения Электроника» режиссер Константин Бромберг

В США ушел из жизни Константин Бромберг, который был режиссером фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника». Он прожил 80 лет.

О смерти Бромберга рассказал в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов. Советский режиссер скончался в Детройте.

«Два дня назад <…> скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов „Чародеи“ и „Приключения Электроника“. Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино», — поделился Идов, родители которого были хорошо знакомы с Бромбергом. Сам он виделся с режиссером всего несколько раз в 1990-х годах.

Бромберг, добавил Идов, не имел никакого отношения к киноиндустрии после переезда в Соединенные Штаты и жил простой жизнью.

«Одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», — заметил Идов.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове, работал корреспондентом в агентстве печати «Новости» и режиссером на Воркутинской телестудии. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Учился на сценарном факультете.

Известен Бромберг стал благодаря художественному кинематографу. Детский фильм «Приключения Электроника», вышедший на телеэкраны в 1980 году, стал очень популярен. Спустя два года — 31 декабря 1982-го — на Центральном телевидении показали «Чародеев». Этот фильм режиссер снял по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Сыграли в киносказке Александр Абдулов, Александра Яковлева и другие известные советские актеры.

Бромберг также снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш», а в 90-х руководил студией детских и юношеских фильмов «Юнтелефильм».