Скончался российский художник Николай Касаткин

Его картины выставлены в Третьяковской галерее и в Пушкинском музее. Работавший в реалистическом направлении Касаткин стал автором принципа «картина в картине». В его безмятежных русских пейзажах один самостоятельный сюжет гармонично вписывается в другой.

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Его стиль сформировался под влиянием московских художников «другого искусства», Эрика Булатова и Олега Васильева. В его картинах традиционные жанры получили новое осмысление и жизнь.

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Последней картиной художника стала картина «Начало», которую он закончил в декабре 2018 года.

С 25 декабря в Нижегородском Арсенале (ГЦСИ) будет действовать персональная выставка Николая Касаткина. Она станет его первой посмертной экспозицией.