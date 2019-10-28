  • Скончался российский художник Николай Касаткин

    28 октября 2019, 22:14

    Александра Каширина

    26 октября в возрасте 87 лет ушел из жизни российский художник Николай Касаткин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сайт галереи Pop/off/art.
    Скончался российский художник Николай Касаткин

    Его картины выставлены в Третьяковской галерее и в Пушкинском музее. Работавший в реалистическом направлении Касаткин стал автором принципа «картина в картине». В его безмятежных русских пейзажах один самостоятельный сюжет гармонично вписывается в другой.

    Скончался российский художник Николай Касаткин | Изображение 1
    Источник фото: http://artoblaka.ru/

    Его стиль сформировался под влиянием московских художников «другого искусства», Эрика Булатова и Олега Васильева. В его картинах традиционные жанры получили новое осмысление и жизнь.

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    Последней картиной художника стала картина «Начало», которую он закончил в декабре 2018 года.

    С 25 декабря в Нижегородском Арсенале (ГЦСИ) будет действовать персональная выставка Николая Касаткина. Она станет его первой посмертной экспозицией.