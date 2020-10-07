Скончался профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Алексеев

Причина смерти мужчины не уточняется. Дата и место прощания с дирижером станут известны позже, информирует «Петербургский дневник».

Алексеев родился 10 марта 1938 года в деревне Бельково в Новгородской области. В 1957–1966 годах он учился в Ленинградской консерватории хоровому и симфоническому дирижированию. С 1971 по 1972 год мужчина обучался в Венской музыкальной академии.

После того как деятель культуры проработал два года в Большом театре столицы, его пригласили на должность главного дирижера оркестра Финского радио в Хельсинки. Разрешение на выезд из СССР Алексеев не получил, так как не являлся членом Коммунистической партии.