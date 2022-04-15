Скончался народный артист РСФСР Борис Заволокин

На 83-м году жизни умер народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино Борис Заволокин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Тульского академического театра драмы им. М.Горького Сергея Борисова.

Актер умер в Туле после продолжительной болезни.

«Борис Федорович в последнее время болел, он умер в больнице. О дате, времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», — процитировало ИА НСН слова Борисова.

Борис Заволокин работал в Астраханском драматическом театре, Иркутском областном драматическом театре им. Н. П. Охлопкова, Краснодарском государственном театре драмы, а также в Тульском театре драмы. В 1987 году он был удостоен звания «Народного артиста РСФСР».