Скончался мультипликатор Евгений Михельсон

Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер после тяжелой болезни. Ему был 81 год. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82-м году жизни после тяжелой болезни», — сказано в сообщении.

В организации Михельсона назвали добрым, талантливым, интеллигентным человеком. Память о нем сохранится в его фильмах. Союз кинематографистов РФ и Комиссия анимационного кино выразили соболезнования родным и близким мультипликатора.

Евгений Михельсон родился 31 мая 1940 года. Сначала он работал в Туркмении и возглавлял Объединение мультипликационных фильмов, позже переехал в Россию.

Он был режиссером таких мультипликационных фильмов, как «Бездомный Конгурджа», «Новая сказка», «Огник», «Крылатый ослик», «Как здоровье, братец Лис?» и других.