Скончался известный хореограф Николай Боярчиков

Артиста доставили в медучреждение на скорой из дома, где ему стало плохо. «Николай Николаевич тяжело болел», — рассказала ведущий специалист по музыкальным театрам Петербургского отделения Союза театральных деятелей Елена Амербекян.

Николая Боярчиков закончил Ленинградское хореографическое училище им. Вагановой и был танцовщиком до того, как поступил на балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. Он его закончил в 1967 году и после работал в Михайловском театре, сначала как балетмейстер, а потом как художественный руководитель.

На его счету — огромное количество балетов на литературные и классические сюжеты, а за постановку балетов «Слуга двух господ» и «Ромео и Джульетта» Боярчиков стал лауреатом Государственной премии РФ. Артист также получал многие другие престижные награды.