Культура 18 ноября 2023, 23:59 Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич Кадр из сериала «Эра Стрельца»

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Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 75-м году жизни 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте.

«Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. <…> Александринцы скорбят о кончине», — сказано в публикации.

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Кошелевич начал работать в Александринском театре в 1989 году, там он сыграл более 30 ролей. До этого артист 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку.

Помимо театральной деятельности, мужчина занимался съемками в кино. Больше всего поклонники запомнили его по ролям в сериалах «Невский», «Ментовские войны», «Литейный», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Крест милосердия» и «Улицы разбитых фонарей».