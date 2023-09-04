Культура 04 сентября 2023, 07:50 Скончался 58-летний актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко Киевский «Молодой театр»: умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко Кинопоиск

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На 59-м году жизни умер советский и украинский актер Юрий Потапенко, снявшийся в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Мажор». Об этом сообщила пресс-служба киевского «Молодого театра».

Уточняется, что в последнее время актер жаловался на боли в сердце. Причина смерти не обозначена.

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В некрологе отмечается, что неожиданная новость шокировала коллектив театра, ее оказалось «сложно принять».

Юрий Потапенко — выпускник актерского факультета Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. С 1991 года играл в «Молодом театре». Также работал в театре «Браво», где получил несколько главных ролей в спектаклях.

В кино снимался с 1980-х годов. Помимо упомянутых «Мажора» и «Возвращения Мухтара», Потапенко можно увидеть в фильмах и сериалах «Это мы, господи…», «Русское лекарство», «Ха-би-ассы», «Опер по вызову». «Утесов. Песня длиною в жизнь». Всего на счету Юрия Потапенко роли в более чем 60 советских, российских и украинских картинах.