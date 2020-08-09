Скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня», — указано в объявлении.

Культурное учреждение выразило соболезнования родным и близким Боголюбовой. Там также подчеркнули, что уход театрального продюсера стал огромной потерей для театрального коллектива.

Галина Боголюбова родилась 12 июля 1944 года. После окончания филологического факультета МГУ, она работала в Театре имени Станиславского и в театре «Ромэн». В 80-е годы она стала заведующей литературно-драматургической частью театра «Современник», а с 1986 года стала завлитом в театре Ермоловой. Она также являлась худруком театрального агентства «Богис».