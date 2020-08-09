Скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова
На 76-м году жизни скончалась заведующая литературной частью Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, театральный продюсер Галина Боголюбова. Об этом сообщается на сайте театра.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня от нас ушла Галина Борисовна Боголюбова, наша уникальная коллега и большой друг, преданный театру до последнего дня», — указано в объявлении.
Культурное учреждение выразило соболезнования родным и близким Боголюбовой. Там также подчеркнули, что уход театрального продюсера стал огромной потерей для театрального коллектива.
Галина Боголюбова родилась 12 июля 1944 года. После окончания филологического факультета МГУ, она работала в Театре имени Станиславского и в театре «Ромэн». В 80-е годы она стала заведующей литературно-драматургической частью театра «Современник», а с 1986 года стала завлитом в театре Ермоловой. Она также являлась худруком театрального агентства «Богис».