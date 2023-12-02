Культура 02 декабря 2023, 22:46 Скончалась певица, народная артистка СССР Медея Амиранашвили РИА «Новости»

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Оперная певица, народная артистка СССР и Грузии Медея Амиранашвили скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

Медея Амиранашвили появилась на свет 10 сентября в 1930 году в селе Шоропани, которое теперь считается Имеретией Грузии. Отец девочки — оперный певец, народный артист СССР Петр Амиранашвили, а мать — певица Надежда Цомая.

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В 1953 году молодая Амиранашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили, а с 1951 по 1954 года была солисткой оперной студии при учреждении. После этого артистка начала служить в Тбилисском театре оперы и балета. Женщина выступала как камерная певица.

Медея Амиранашвили гастролировала по разным странам. Она пела в Румынии, Польше, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде.

В 1965 году звезда получила звание Народной артистки Грузинской ССР, а в 1976-м стала Народной артисткой СССР. В 2021 году Амиранашвили удостоили Орденом Царицы Тамары. Это грузинская награда, которую присуждают женщинам за выдающиеся заслуги перед народом и творчеством.