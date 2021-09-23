Скончалась актриса Валентина Петрачкова

Советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в Витебске в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители театра имени Якуба Коласа, где она служила более полувека.

«В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова», — сказано в сообщении театра.

Петрачкова пришла в театр в 1958 году, там она сыграла около 200 ролей. В кино она впервые появилась в 1981 году. Это был фильм «Люди в болоте». Также она снималась в таких картинах, как «В августе 44-го», «Будулай, которого не ждут», «Знак беды».

Прощание с Валентиной Петрачковой пройдет 23 сентября. Ее похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.