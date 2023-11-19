Культура 19 ноября 2023, 01:54 Скончалась актриса Татьяна Стрельцова из «А зори здесь тихие» Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова Freepik

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Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщило агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу главы Киргизии Садыра Жапарова.

«Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Киргизской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна», — сказано в публикации.

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Актриса появилась на свет 15 февраля 1953 года в селе Москалевка Казахской ССР. Женщина закончила Театральную студию и с 1972 года начала работать в русском театре в Бишкеке.

Актриса снималась в разных театральных спектаклях, среди них есть «Горе от ума», «Дни Трубиных», «А зори здесь тихие», «Вся надежда», «Живи и помни», «Звезды в утреннем небе», «Борис Годунов» и другие. В 1983 году Стрельцовой присвоили звание «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 году она стала Народной артисткой Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе Жапарова, женщина внесла неоценимый и бесценный вклад в театральное искусство Киргизии. Актриса была профессионалом своего дела и является достоянием государства. Президент страны принес соболезнования семье Стрельцовой и отметил, что разделяет с ними тяжелую горечь невосполнимой потери.