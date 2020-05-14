Скончалась актриса Алла Мещерякова из «…А зори здесь тихие»

Ее не стало еще 11 мая, но новость о смерти актрисы появилась только сейчас.

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — заявили в Союзе кинематографистов.

Алла Мещерякова появилась на свет 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 году она закончила ВГИК. В это же время начала работать в Театре-студии киноактера. Первой ее киноработой стала картина «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова. Там она сыграла девушку Лену. Свою первую главную роль актриса получила в 1966 году в военном фильме «Сердце друга».

Всего актриса снялась в 80 лентах. Среди них — «...А зори здесь тихие», где она перевоплотилась в Марию Никифоровну. Также Мещерякова появилась в фильмах «Ксения, любимая жена Федора», «Калина красная», «Ищу человека», «На полустанке», «Вальс». Одна из ее последних работ — телесериал «Оптимисты».