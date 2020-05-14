    14 мая 2020, 10:44

    Скончалась актриса Алла Мещерякова из «…А зори здесь тихие»

    Наза Салех Захи

    На 78-м году жизни скончалась актриса Алла Мещерякова, сообщил Союз кинематографистов РФ. Она запомнилась зрителям по фильму «…А зори здесь тихие».
    Скончалась актриса Алла Мещерякова из «…А зори здесь тихие»

    Ее не стало еще 11 мая, но новость о смерти актрисы появилась только сейчас.

    «Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — заявили в Союзе кинематографистов.

    Алла Мещерякова появилась на свет 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 году она закончила ВГИК. В это же время начала работать в Театре-студии киноактера. Первой ее киноработой стала картина «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова. Там она сыграла девушку Лену. Свою первую главную роль актриса получила в 1966 году в военном фильме «Сердце друга».

    Всего актриса снялась в 80 лентах. Среди них — «...А зори здесь тихие», где она перевоплотилась в Марию Никифоровну. Также Мещерякова появилась в фильмах «Ксения, любимая жена Федора», «Калина красная», «Ищу человека», «На полустанке», «Вальс». Одна из ее последних работ — телесериал «Оптимисты».